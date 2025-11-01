スポーツの秋。岡山市北区で先週（10月25日）、県内の6つの保育園による500人規模の合同運動会が行われました。 【写真を見る】6つの保育園による合同運動会園児と保護者ら約500人が楽しみながらからだを動かして【岡山】 「がんばれ、がんばれ」 岡山市や倉敷市の6つの保育園の園児と、保護者ら約500人が参加して行われた合同運動会です。 老人ホームや保育施設などの福祉事業を行うドルフィン・エイドが運営す