2025JリーグYBCルヴァンカップ・プライムラウンド決勝が1日に行われ、柏レイソルとサンフレッチェ広島が対戦した。柏は2013年以来3度目、広島は2022年以来2度目の大会制覇を目指して、『国立競技場』を舞台に激突。今季J1リーグでの対戦は2度ともドローに終わっており、タイトルの懸かった大一番で雌雄を決する。ともに組織的なボール保持とプレスを特徴とする両者の戦いは、立ち上がりから中盤でのせめぎ合いが続く。均衡が