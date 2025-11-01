全日本大学駅伝（２日、熱田神宮〜伊勢神宮）の監督記者会見が１日、名古屋市内で行われた。２大会ぶりの優勝を狙う駒大・藤田敦史監督は、目標を「出雲からの巻き返し優勝」とパネルに記し、「全日本と箱根の２冠を達成したい。誰を使っても遜色ない走りができる自信が今回はある。何より佐藤圭汰が戻ってきた。相性が良い全日本で１７度目の優勝を狙って準備してきた。頑張りたい」ときっぱりと言い切った。ケガのため出雲