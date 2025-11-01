俳優の前田拳太郎が１日、都内で開催中の第３８回東京映画映画祭内で行われた出演映画「栄光のバックホーム」（秋山純監督、２８日公開）のワールドプレミアに出席した。将来を嘱望されながら２１歳で脳腫瘍を発症して引退を余儀なくされ、２０２３年に死去した元阪神タイガース・横田慎太郎さんの生涯を描いた映画。前田は横田さんの同僚だった元阪神・北條史也内野手を演じた。野球経験を聞かれ、「野球はやっていないです