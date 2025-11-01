今季の学生３大駅伝第２戦、全日本大学駅伝は２日に名古屋市熱田神宮西門前スタート、三重・伊勢市伊勢神宮内宮宇治橋前ゴールの８区間１０６・８キロで行われる。大会前日の１日、監督会見が行われ、７年ぶり３度目の優勝を目指す青学大の原晋監督（５８）が大胆に全区間のオーダーを公表した。全日本大学駅伝の大会ルールでは、出場各校が１０月８日に選手１６人を登録。その中から１０月３０日正午までに１〜８区の選手と補