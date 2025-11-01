俳優の松谷鷹也が１日、都内で鈴木京香とダブル主演する映画「栄光のバックホーム」（秋山純監督、２８日公開）の第３８回東京国際映画祭内でのワールドプレミアに出席した。２０２３年に死去した元阪神タイガース・横田慎太郎さんの生涯を描いた作品。横田さんは将来を嘱望されながら２１歳で脳腫瘍を発症し、引退を余儀なくされた。生前の横田さんと親交があり「出会って４年くらいになる。慎太郎さんと歩んできた時間は宝