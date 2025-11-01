元放送作家・鈴木おさむ氏（53）が1日に自身のX（旧ツイッター）を更新し「千鳥」大悟（45）の番組「やめまーす」宣言を評価した。大悟は10月31日放送のフジテレビ系「酒のツマミになる話」に出演し、同日に正式発表された番組の終了について、冒頭で言及した。そこで「ノブとも話し合った結果『酒のツマミになる話』やめまーす」と単刀直入に一言。続けて「やめるんですが、何本かは収録していますんで、その時に出てくれた