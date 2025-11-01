JRAは11月1日、舟山瑠泉（19＝田中博）の11月3〜4日までの2日間の騎乗停止処分を発表した。10月30日の浦和競馬7Rでワンダーフィールに騎乗した際に4コーナーで扶助操作に適切さを欠き、自らバランスを崩して落馬し、浦和競馬裁決委員から11月3〜4日までの2日間の騎乗停止処分を受けていた。これを受け、JRAは「中央競馬と地方競馬間における処分の相互適用実施要項」に基づき、地方競馬主催者が科した騎乗停止期間をそのまま