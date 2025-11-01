ＪリーグのＹＢＣルヴァン杯は１日、国立競技場で決勝が行われ、広島が柏を３―１で破り、３年ぶり２度目の優勝を果たした。広島は２５分頃、ロングスローをＤＦ荒木が頭で合わせて先制。４０分頃にＭＦ東が直接ＦＫを沈めて追加点を挙げると、前半終了間際には再びロングスローから、最後はＦＷジャーメインが蹴り込み、リードを広げた。柏は後半反撃に出たが、８０分頃にＦＷ細谷が挙げた１点にとどまった。