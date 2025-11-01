ＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」でヒロイン（松野トキ）を務める高石あかりと夫役のトミー・バストウが１日、総合で放送された「土スタ」に生出演した。この日は大阪からの公開生放送。ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）をモデルにしたヘブンを演じているバストウは、「緊張するわ〜」と流暢な日本語を披露しながら、役作りで猫背にしていることなども説明。司会の近藤春菜が「日本語ペラペラなことにもビックリしてるんです