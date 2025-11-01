千鳥の大悟（45）が10月31日、フジテレビ系「酒のツマミになる話」（金曜午後9時58分）に出演。推しの話題を振られて、ドジャース大谷翔平投手（31）の人気について私見を語った。神田愛花が千鳥に対して「お2人は推しとかあるんですか」と質問し、大悟は「でも、本当にベタに大谷」と現在ワールドシリーズを戦っているドジャース大谷翔平投手（31）の名指しした。山田裕貴が「それこそ番組でやられてましたもんね」と千鳥2人が渡