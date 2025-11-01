＜樋口久子 三菱電機レディス2日目◇1日◇武蔵丘ゴルフコース（埼玉県）◇6690ヤード・パー72＞国内女子ツアーの第2ラウンドが進行している。日本4連戦目の渋野日向子は5バーディ・ボギーなしの「67」で回り、トータル3アンダー・32位タイでホールアウトしている。【写真】渋野日向子がメガネ女子に変身？前半は1バーディ・ボギーなしと静かな立ち上がり。後半でも1番からパーを並べたが、5番から起死回生となる4連続バーディを