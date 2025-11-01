タレントのMEGUMI(44)が31日配信のABEMA「ダマってられない女たちseason2」（金曜後10・00）に出演。番組出演時に出されたカンペについて語った。この日は美容家のアレン様がVTR主演。過去、テレビ番組に出演した際に、自身の意図とそぐわない編集が行われていたことにショックを受けたと語っていた。この話題についてMEGUMIは「“毒舌巨乳”みたいな、そういう感じで最初やってて」と自身の過去を回想。「それを求められ