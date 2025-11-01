創設100周年を迎えた東京六大学野球連盟は1日、11月29日に神宮で行われる「東京六大学野球連盟結成100周年記念試合」の出場メンバーを発表した。六大学オールスター東西対決として、チームWest（明大・戸塚俊美監督）とチームEast（早大・小宮山悟監督）が対決する。チームEastは日本ハムから1位指名された明大・大川慈英投手、西武から1位指名された小島大河捕手ら、チームWestにはロッテから2位指名された明大・毛利海大投