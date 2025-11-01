■JリーグYBCルヴァンカップ決勝柏レイソル 1ー3 サンフレッチェ広島（1日、東京・国立競技場）Jリーグのルヴァンカップ決勝が行われ、サンフレッチェ広島が3−1で柏レイソルを下し、3年ぶり2度目の大会制覇を成し遂げた。広島は前半、ロングスローから荒木隼人（29）のヘディングシュートで1点を先制。さらに東俊希（25）もフリーキックを直接ゴールに叩き込むと、終了間際にも再びロングスローから最後はジャーメイン良（30）