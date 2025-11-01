モーニング娘。の元メンバーで、歌手の譜久村聖さんが、写真集『瑠璃藍』『Versl' Aube』を2冊同時リリースし、発売記念イベントに登壇しました。【写真を見る】【譜久村聖】29歳の誕生日に写真集2冊同時リリース「楽しかったことも大変だったことも全てが詰まった」年内卒業の北川莉央への思いも涙で語る発売日の10月30日が29歳の誕生日ということで、譜久村さんの写真集がプリントされた可愛らしいケーキが登場すると、譜久村