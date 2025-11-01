東京六大学野球連盟は１日、連盟結成１００周年記念試合のメンバーを発表した。出身高校で東西に分かれ、大学の垣根を越えて神宮のスターたちが競演。１１月２９日の１３時から神宮球場で行われる。出場予定メンバーは以下の通り。なお、監督と捕手は出身校の東西と無関係に選出。◎は主将。【チームＥａｓｔ】監督小宮山悟（早大監督）コーチ堀井哲也（慶大監督）コーチ木村泰雄（立大監督）学生コーチ金岡