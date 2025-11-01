タレントの小倉優子が10月29日に自身のアメブロを更新し、弁当の唐揚げを作る際に片栗粉の代用品を使ったことを報告した。【映像】小倉優子、“和食に寄りがち”長男への手作り弁当を公開この日、小倉は「今日のお弁当は唐揚げ！」と切り出すも「ただ、片栗粉が切れていました」と調理中のハプニングを告白。代用品について「チャットGPTで調べたら、米粉と薄力粉を半々で混ぜて使ってみてと！」と説明した。続けて、早速試