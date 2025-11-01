気象台は、午後3時3分に、洪水警報を佐呂間町、湧別町に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】北海道・佐呂間町、湧別町に発表 1日15:03時点網走、紋別地方では、河川の増水や暴風、高波に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■北見市常呂□暴風警報1日夜遅くにかけて警戒風向北・陸上最大風速20m/s・海上最大風速25m/s□波浪警報1日夜のはじめ頃から1日夜遅くにかけて警戒予想最大波高6