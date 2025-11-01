「阪神秋季キャンプ」（１日、安芸）野手に転向した阪神の西純矢投手がキャンプ初日からフリー打撃を行った。６３スイング中１本の柵越えを記録。左翼フェンスに打球が突き刺さると、場内は拍手に包まれ、西純も軽く拳を握った。ヒット性のフェンス手前を跳ねる惜しい打球もあり、初日から野手顔負けの打撃を披露した。