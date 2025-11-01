元「モーニング娘。」のメンバーの譜久村聖（ふくむら・みずき＝２９）が１日、都内で行われた「譜久村聖写真集発売記念イベント」に出席した。同書は１０月３０日、譜久村の２９歳の誕生日に発売された写真集。「瑠璃藍」と「Ｖｅｒｓｌ’Ａｕｂｅ」の２冊を同時発売した。２０２３年にモー娘。を卒業し、今年４月にソロデビューした譜久村は「活動再開してから色んなことに挑戦させていただいている中での写真集の発売