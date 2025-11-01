アイドルグループ「Number_i」の平野紫耀さん（28）が2025年10月24日、自身のインスタグラムを更新。洗練されたブラックコーデショットを披露した。「素敵なバッグです」平野さんは、ルイ・ヴィトンの新作として「リバーシブル仕様で登場した新作バッグ『ヴェルソ･ホーボー』」を取り上げ、「色んなシチュエーションにも合いながら場面によってリバーシブルする事でカジュアルにもフォーマルにもなる素敵なバッグです」と紹介して