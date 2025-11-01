◆ルヴァン杯▽決勝広島３―１柏（１日・国立）柏は広島に１―３で敗れ、１２大会ぶりの優勝を逃した。２０２０年ルヴァン杯、２３年天皇杯に続き、今回も国立での決勝を制すことは出来なかった。前半から相手のセットプレーに苦戦を強いられた。前半２５分に、右サイドからのＤＦ中野就斗のロングスローからＤＦ荒木隼人に頭で沈められ先制点を許すと、同３８分にＭＦ東俊希の鮮やかな直接ＦＫでリードを２点に広げられる