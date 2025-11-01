◆ルヴァン杯決勝柏１―３広島（１日・国立）広島が柏を３―１で破り、２０２２年以来３年ぶり２度目のルヴァン杯優勝を果たした。前半２５分にＭＦ中野就斗のロングスローからＤＦ荒木隼人がヘディングで押し込んで先制すると、同３８分にはＭＦ東俊希が左足で直接ＦＫを決めて２点目。さらに前半アディショナルタイム。再び中野のロングスローから、ＤＦ佐々木翔がコースを変え、最後はＦＷジャーメイン良が押し込んだ。柏も