◆ゴールデンイーグル（１１月１日、オーストラリア・ランドウィック競馬場・芝１５００メートル）１着賞金５２５万豪ドルの高額賞金レースは１６頭立てで行われ、日本から出走した今年のＮＨＫマイルＣ勝ち馬パンジャタワー（牡３歳、栗東・橋口慎介厩舎、父タワーオブロンドン、松山弘平騎手騎乗）は５着だった。道中は中団のインで進めて直線で抜け出しを図ったが、届かなかった。勝ったのはジェームズ・マクドナルド騎手が