◇ワールドシリーズ第6戦ドジャース3―1ブルージェイズ（2025年10月31日トロント）ドジャースは10月31日（日本時間11月1日）、敵地でのブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第6戦に勝利。対戦成績を3勝3敗のタイに戻し、2年連続となる世界一に逆王手をかけた。WSが第7戦まで行われるのは史上45度目で、勝った方が世界一となる試合としては通算41度目（WSは過去9試合制があったため）。21世紀に入って第7戦までもつ