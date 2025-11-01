◇ルヴァン杯決勝広島3―1柏（2025年11月1日国立）ルヴァン杯の決勝は1日に東京・国立競技場で行われ、広島が3―1で柏に快勝し、3年ぶり2度目の優勝を果たした。柏は12年ぶり3度目の頂点を逃した。広島が前半にセットプレーから怒とうの3ゴールを奪った。口火を切ったのはDF荒木隼人（29）。前半25分、日本代表経験のあるセンターバックが1メートル86の長身を生かしてロングスローからのボールを頭で押し込んだ。前半3