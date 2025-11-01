大阪府都市ボートレース企業団は1日、28日から12月3日までボートレース住之江で開催されるルーキーシリーズ第22戦「スカパー！・JLC杯競走」初日12Rで行われるドリーム戦メンバーが、以下の通り決定したと発表した。井上忠政（29＝大阪）井本昌也（28＝山口）畑田汰一（27＝埼玉）前田翔（25＝愛知）常住蓮（24＝佐賀）石本裕武（25＝大阪）※予備は砂長知輝（26＝埼玉）と中島秀治（29＝滋賀）。枠番は前検日