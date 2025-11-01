「ＪＣ×ＨＰＣＪＣ×ＯＰ杯」（１日、平塚）ガールズケイリン４期生の尾崎睦（４０）＝神奈川・１０８期・Ｌ１＝の５００勝達成記念表彰式が１日、ホームバンクの平塚競輪場で行われた。尾崎は１０月１２日の函館競輪２日目の１着で通算５００勝を達成。ガールズケイリンでは石井寛子（東京）、奥井迪（東京）、山原さくら（山口）、児玉碧衣（福岡）、小林莉子（東京）に続いて６人目の快挙達成となった。「５００勝達成