23年に28歳の若さで脳腫瘍で亡くなった、元プロ野球阪神外野手の横田慎太郎さんの生涯を描いた、映画「栄光のバックホーム」（秋山純監督、28日公開）が1日、都内で開催中の東京国際映画祭で公式上映された。横田さんを演じた主演の松谷鷹也（31）は、天国の横田さんに今、かけたい言葉は？と聞かれ「公開まで自分に出来ることを引き続き、全力でやっていきたいと思うので、見守ってくださと言いたいです」と言い、涙。母まなみ