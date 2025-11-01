2025年11月１日に開催されたルヴァンカップ決勝。リーグ戦での勢いではサンフレッチェ広島よりも柏レイソルが上で、それで後者が優位と見る向きもある。ただ、一発勝負は何が起こるか分からない。そんな心境で、記者席から試合を眺めていた。双方とも３−４−２−１システムで臨んだ一戦でより自然体で立ち上がりから戦えていたのは広島のように映った。前線からのプレスで柏のミスを誘い、敵エリア付近までボールを持ち込む。