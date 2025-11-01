１年目は批判を浴びることも少なくなかった。出場機会を得るのに苦労した。だが、２年目のプレミアリーグで鎌田大地は躍動している。フランクフルト時代の恩師オリバー・グラスナーに誘われ、2024年夏にクリスタル・パレスに加入した鎌田は、フィジカルの激しさを求められるプレミアリーグで苦戦。34試合に出場したがスタメンに名を連ねたのは15試合で、得点・アシストを記録することなくシーズンを終えた。迎えた今季、鎌田