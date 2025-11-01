「奈良新聞」に連載を持つ写真家の藤井博信氏による写真展「鉄道めぐり」が、ソニーストア 大阪で11月22日（土）から開催される。 藤井氏の連載「ぶらりと鉄道写真旅」は、「ぶらりと赴き、さっと撮ってさっと帰る」コンセプトに、奈良県内外の撮影ポイントで撮影した作品を紹介する写真連載。今回の写真展では、「ぶらりと精神」で撮影した新たな作品を中心に展示する。 車両を風景の一部として取り入れた作品とな