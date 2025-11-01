10月31日、俳優の窪塚洋介が自身のInstagramを更新。毎年、恒例となっている家族でのハロウィンコスプレを披露し、ファンからは感嘆の声があがっている。《2025 HAPPY HALLOWEEN ＃鬼滅の刃》とつづり、一家でアニメ『鬼滅の刃』のコスプレを披露。窪塚は「蛇柱」伊黒小芭内、ダンサーで妻のPINKYは「恋柱」甘露寺蜜瑠、俳優で長男の愛流は主人公の竈門炭治郎、長女は鬼殺隊の一員・栗花落カナヲに扮したショットを公開した。「