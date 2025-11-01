四川省成都市で29日、初の「無人運転環境衛生清掃設備技能コンテスト」が開催された。中国新聞網が伝えた。多数の無人道路清掃車が、会場となった模倣都市道路を秩序良く走行し、精確な作業を行い、「スマート清掃」システムの実働環境下における総合能力を全面的に披露した。（提供/人民網日本語版・編集/KM）