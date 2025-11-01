2025年11月6日（木）、札幌・すすきのに『ニューイタメシ酒場 grazie すすきの南4条店』がオープンします。 画像：株式会社gcompany 『ニューイタメシ酒場 grazie すすきの南4条店』の一番人気は、『北海道産 きたあかり使用の焦がしクリームソースのもちふわニョッキ~トリュフクリーム仕立て～』。 画像：株式会社gcompany クリームソースにもトリュフが入っており、