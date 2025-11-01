ワールドシリーズ（WS）第6戦はブルージェイズの本拠地ロジャースセンターで行われ、3－1と接戦を制したドジャースが逆王手をかけた。9回にサヨナラ勝利のチャンスを作ったブルージェイズだったが、走塁ミスであっけなくゲームセット。中継したNHKの解説者は「これで流れはドジャースへ行った」と指摘した。 ■サヨナラのチャンスが挟殺で試合終了 32年ぶりのWS制