25日（土）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のヴォレアス北海道は、12月7日（日）に行われるVOREAS ACADEMYでダンス＆バレーボール合同体験会を開催することをクラブ公式サイトで発表した。 この体験会は、ヴォレアス北海道が運営するバレーボール教室とダンス教室を1日で両方体験ができる特別プログラムで、小学校3年生以上を対象にリクルートスタッフィング リック＆スー