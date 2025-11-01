21日（火）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズが、今シーズンのSVリーグ開催期間中に魚津市・黒部市の対象宿泊施設に宿泊した希望者全員に、ホームゲームチケットをプレゼントすることをクラブ公式サイトで発表した。 今回のキャンペーンでは、対象の宿泊施設にて観戦チケットの引換券のみが入手可能となっており、試合当日に、試合会場