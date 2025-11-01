楽天の台湾出身・陽柏翔（ヨウ・ボウシャン）内野手（20）が1日、本拠の楽天モバイルパークで契約更改交渉を行い、年俸550万円の現状維持でサイン。「ファームで練習したことが、最後に1軍のヒットにつながった」と笑顔で話した。茨城アストロプラネッツからドラフト6位で入団した今季は2軍で87試合に出場し、打率・237、0本塁打、24打点、13盗塁。1軍では10月3日の西武戦の6回に与座から代打でプロ初安打を放っていた。来季