地方に住む人たちが演劇や音楽を鑑賞する機会を増やそうと、文化庁は、劇団や関係団体と地方の劇場の連携を支援する取り組みを始める。東京との格差を縮めるとともに、劇場や音楽堂などを中心とした地域活性化を図るのが狙いだ。音楽コンサートの主催者を中心に作るコンサートプロモーターズ協会によると、２０２４年に開かれた全国の公演数は３万４２５１本。そのうち約３分の１の１万１２７７本が東京都での開催だった。近畿