◇全日本大学駅伝（2025年11月2日名古屋市・熱田神宮〜三重県伊勢市・伊勢神宮＝8区間、106・8キロ）大会前日会見が1日に名古屋市内で行われ、2年連続2度目の優勝を目指す国学院大をはじめ、優勝候補に挙がる青学大、駒大、早大、創価大と計5校の監督が出席。学生3大駅伝1冠目の出雲駅伝を制し、2冠＆2連覇を目指す国学院大の前田康弘監督は「2連覇をしにきた。選手は出雲よりもコンディションを1段階も2段階も上げられた」