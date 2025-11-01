23日（木）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のPFUブルーキャッツ石川かほくは、11月22日（土）、23（日）にとり野菜みそ BLUECATS ARENAで行われる第7節Astemoリヴァーレ茨城戦から、中学生以下のチケット価格を改定することをクラブ公式サイトで発表した。 改定前の価格は前売り1,000円、当日1,500円だったが、改定後は前売り500円、当日1,000円と、それぞれ500円ずつ値下げされることとなった