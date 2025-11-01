「２０周年記念ボイスシネマ声優口演ライブ２０２５」が１０月３１日、東京・有楽町よみうりホールで開幕し、山寺宏一、林原めぐみら人気声優がドレスアップして熱演を披露した。声優生活６１年超の大ベテラン、羽佐間道夫（９２）が「声優の力で無声映画をよみがえらせたい」という情熱から立ち上げた舞台企画で、オープニングでは羽佐間、立ち上げから中心メンバーとして支えてきた山寺宏一、日本チャップリン協会会長で脚本