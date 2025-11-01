ファストフードの王様といえば、やはりハンバーガーだろう。’70年代から業界を牽引してきたマクドナルド、モスバーガー、ロッテリア、そして近年店舗数を急拡大させているバーガーキングの″四大チェーン″は、定番商品から新商品、季節商品まで幅広く展開し、消費者の胃袋をつかんでいる。ハンバーガーメニューは4社で100種類をゆうに超えるが、安くて旨い「最強ハンバーガー」はどれなのか。フードアナリストの重盛高雄氏、フー