譜久村聖（C）モデルプレスモデルプレス

元モー娘。譜久村聖、北川莉央を思い涙「すごく本人も反省していて」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 元モーニング娘
  • の譜久村聖が1日、写真集の発売記念イベントに出席した
  • 北川莉央への思いを聞かれると「すごく本人も反省していて」と涙を浮かべた
