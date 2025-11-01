カバンの中がいつもゴチャゴチャ……。そんな人は、【ハニーズ】から登場した「ポケット付きバッグ」を試してみて。外側と内側に複数のポケットが付いていて、散らかりがちな小物の整理に便利です。今回は、上品なレザー調とデイリー使いしやすいキャンバス生地のバッグをピックアップ。実用性もデザイン性も備わったバッグは、毎日のお出かけで手放せなくなるかも。 スタイリッシュな縦型フォルムのシンプルト