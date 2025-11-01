岡山市・表町商店街 岡山市中心部で１日、秋の恒例イベント「備前岡山ええじゃないか大誓文払い」が始まりました。商店街や商業施設を盛り上げようと岡山市商店会連合会が開いていて、今年で43回目です。 表町商店街では岡山県鏡野町の農産物や加工品を販売していて、杵でついたばかりの餅などを買い求める人でにぎわっています。 ラックに掛かった洋服はセール価格で売られていて、多くの人が手に取って品定めを