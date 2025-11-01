◆ルヴァン杯▽決勝柏―広島（１日・国立）１２大会ぶり優勝を目指す柏は前半にセットプレーから３失点し、苦しい展開となった。リカルドロドリゲス監督は後半開始から、ＭＦ小西、仲間、ＦＷ細谷を投入し、反撃を試みる。迎えた後半３６分、パスを受けた細谷が広島ＤＦ荒木を寄せ付けず、最後は左足でゴールに流し込み、１点を返した。また、この日の入場者数が発表され、６万２４６６人が詰めかけた。