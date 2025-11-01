¸µKAT-TUN¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅÄ¸ý½ßÇ·²ð¡Ê39¡Ë¤¬¡¢TOKYO MX¤Ç12·î22Æü¤«¤é3ÆüÏ¢Â³¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¥É¥é¥Þ¡ØÍß¤·¤¬¤ê½÷»Ò¤ÈÌõ¤¢¤êÃË»Ò¡Ù¡ÊÁ°7¡§00¡Á¡Ë¤Ë¼ç±é¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÅÄ¸ý¤Ï11Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÃÏ¾åÇÈ¥É¥é¥Þ½Ð±é¤È¤Ê¤ë¡£¡ÚÆ°²è¡ÛKATŽ°TUN²ò»¶¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤òËÜ²»¤Ç·ãÇò¤·¤¿ÅÄ¸ý½ßÇ·²ðËÜºî¤Ï¡¢¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¶ÐÌ³¤¹¤ë²ñ¼Ò¤Ç¥»¥¯¥Ï¥é¤Îµ¿¤¤¤ò¤«¤±¤é¤ì¿ÍÀ¸¤¬°ìÊÑ¤·¤¿¼ç¿Í¸ø¤¬¡¢¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤Î´ÉÍý¿Í¤Î¿¦¤Ëº¸Á«¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î